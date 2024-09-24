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Астраханец поверил мошеннику, предложившему заработать, и лишился более 1,6 млн рублей

В Астрахани мужчина инвестировал в мошенников 1,6 млн рублей

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Depositphotos

В Астрахани 62-летний мужчина захотел заработать и инвестировал в мошенников более 1,6 млн рублей. Об этом сообщает arbuztoday.ru.

По информации издания, астраханцу позвонил незнакомый человек, который представился якобы брокером. Злоумышленник сообщил ему и другую заведомо ложную информацию, а затем предложил заработать на инвестиционной платформе.

Россиянин поверил незнакомцу и решил заработать на инвестициях. Мужчина взял в банке кредит, добавил свои накопления и перевел более 1,6 млн рублей на счета аферистов.

Спустя какое-то время он понял, что его обманули, и обратился за помощью в правоохранительные органы. Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее разговор с мошенниками обошелся жителю Удмуртии в 6,8 млн рублей.

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