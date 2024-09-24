Екатеринбургский школьник ел шаурму на уроке и ударил учительницу по лицу

В Екатеринбурге учащийся школы решил поесть на уроке шаурму, а потом ударил учительницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Бандитский центр 18+».

По информации Telegram-канала, подросток прямо во время урока начал употреблять в пищу шаурму и учительница сделала ему замечание, однако школьник не прислушался к педагогу и стал нецензурно выражаться. После этого он ударил сотрудницу учебного учреждения по лицу тетрадью.

Точной информации о том, в какой именно школе это произошло, не поступало.

До этого в Ленобласти десятилетний мальчик лишился зубов после урока физкультуры. Как рассказала мать пострадавшего, на уроке учитель раздал детям инвентарь для игры в лапту. После этого он отвлекся на разговор с другими людьми, в этот момент ученица четвертого класса ударила ребенка по лицу и таким образом выбила ему три зуба.

Ранее учитель из Балаганска рассказал о нападении школьника на сверстников.