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Разговор с мошенниками обошелся жителю Удмуртии в 6,8 млн рублей

В Удмуртии мужчина, напуганный кредитами, отдал мошенникам 6,8 млн рублей

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Depositphotos

В Удмуртии 40-летний мужчина поговорил с мошенниками и лишился своих сбережений. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, жителю города Воткинска позвонил неизвестный, который назвал себя якобы сотрудником компании оператора сотовой связи. Аферист заявил, что у россиянина заканчивается пользовательское соглашение и предложил его продлить — для этого мужчина назвал незнакомцу код из СМС-сообщения.

После этого мужчине позвонил уже другой незнакомец, который представился «сотрудником банка». Он рассказал, что на россиянина якобы пытаются оформить кредит злоумышленники. Аферист предложил ему избежать незаконных действий, взяв «встречные кредиты», а затем переведя все средства на указанный им счет.

Мужчина последовал инструкциям афериста, оформил кредит, а затем перевел эти средства и свои личные накопления на указанные мошенником счета. Всего он отправил злоумышленникам 6,8 млн рублей.

Через некоторое время россиянин понял, что его обманули. Мужчина обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее онлайн-мошенники обманули более 40 человек и попались полиции в Херсонской области.

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