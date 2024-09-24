Талибы ввели ряд запретов для мужчин Афганистана

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) запретило мужчинам носить джинсы и модные стрижки. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что новые законы были приняты в конце августа. Они направлены на запрет подражания во внешнем виде и поведении «не мусульманам». Кроме запрета на джинсы и модные стрижки, мужчинам Афганистана теперь нельзя стричь бороду короче своего кулака, а также смотреть на женщин, кроме своих жен или родственниц.

Местные жители назвали новые ограничения неожиданным сюрпризом. Теперь многие мужчины Афганистана задаются вопросом, стоило ли им раньше высказаться с целью защитить своих жен и дочерей.

В августе талибы запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани.

Теперь женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. Женщины также обязаны скрывать лицо, тело и голос, когда выходят на улицу. При этом если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, следует из закона.

Ранее в Афганистане решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.