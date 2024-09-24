Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Талибы ввели ряд запретов для мужчин Афганистана

WP: «Талибан» запретил мужчинам носить джинсы и делать модные стрижки

close
Ali Khara/Reuters

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация запрещена в России) запретило мужчинам носить джинсы и модные стрижки. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

В публикации отмечается, что новые законы были приняты в конце августа. Они направлены на запрет подражания во внешнем виде и поведении «не мусульманам». Кроме запрета на джинсы и модные стрижки, мужчинам Афганистана теперь нельзя стричь бороду короче своего кулака, а также смотреть на женщин, кроме своих жен или родственниц.

Местные жители назвали новые ограничения неожиданным сюрпризом. Теперь многие мужчины Афганистана задаются вопросом, стоило ли им раньше высказаться с целью защитить своих жен и дочерей.

В августе талибы запретили женщинам разговаривать на публике, показывать лицо и носить одежду из тонкой ткани.

Теперь женский голос считается «пороком» и не должен звучать в общественных местах. Женщины также обязаны скрывать лицо, тело и голос, когда выходят на улицу. При этом если женщина будет петь и читать вслух, находясь в собственном доме, ее голос не должен быть слышен на улице, следует из закона.

Ранее в Афганистане решили наказывать госслужащих за пропуск молитв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами