Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Шебекино после атаки украинских войск зафиксировали повреждение ЛЭП

Гладков: ВСУ повредили линию электропередачи в белгородском городе Шебекино

close
«Настоящий Гладков»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Локальные обрывы на линии электропередачи (ЛЭП) в городе Шебекино, который находится в Белгородской области, зафиксировали после обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вечером бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта на территории субъекта. Ударам подверглись Шебекино и село Коновалово, при этом в последнем повреждения получили один гараж и два объекта социальной инфраструктуры.

«В городе Шебекино в результате обстрела есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО (министерством обороны. — «Газета.Ru») РФ», — говорится в заявлении.

Предварительно, в результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, уточнил губернатор региона.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области. Как отметил Гладков, из-за падения обломков на землю в населенном пункте оказались повреждены один частный жилой дом и один легковой автомобиль.

Ранее дроны ВСУ нанесли урон трем жилым домам в белгородском городе Губкин.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами