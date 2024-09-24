В Шебекино после атаки украинских войск зафиксировали повреждение ЛЭП

Локальные обрывы на линии электропередачи (ЛЭП) в городе Шебекино, который находится в Белгородской области, зафиксировали после обстрела со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, вечером бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта на территории субъекта. Ударам подверглись Шебекино и село Коновалово, при этом в последнем повреждения получили один гараж и два объекта социальной инфраструктуры.

«В городе Шебекино в результате обстрела есть локальные обрывы на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО (министерством обороны. — «Газета.Ru») РФ», — говорится в заявлении.

Предварительно, в результате атак никто из мирных жителей не пострадал. Сейчас на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб, уточнил губернатор региона.

Днем 24 сентября в городе Белгороде и Белгородском районе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили одну воздушную цель на подлете к административному центру области. Как отметил Гладков, из-за падения обломков на землю в населенном пункте оказались повреждены один частный жилой дом и один легковой автомобиль.

Ранее дроны ВСУ нанесли урон трем жилым домам в белгородском городе Губкин.