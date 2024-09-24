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Онлайн-мошенники обманули более 40 человек и попались полиции в Херсонской области

В Херсонской области поймали онлайн-мошенников, обманувших более 40 человек

В Херсонской области поймали участников группы онлайн-мошенников, которая обманула более 40 человек. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, мошенники выкладывала в интернете объявления о продаже несуществующей бытовой техники, запчастей для автомобилей и мотоциклов, мебели и стройматериалов. При этом они использовали чужие учетные данные при размещении объявлений, а когда оплата за «товары» поступала на счета подставных лиц, переписка с обманутыми покупателями прекращалась. Средства переводились на счета жителя Кубани, который, в свою очередь, отправлял деньги организатору.

Стражи порядка установили личности организатора преступной схемы, который покинул Россию в 2023 году, и двух его сообщников. Подельников задержали. Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленников, составила более миллиона рублей.

Возбуждено уголовные дела по статье 159 УК РФ. Одного из фигурантов заключили под стражу, а второму избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее севастопольский мошенник украл 60 млн рублей инвестиций в свой несуществующий бизнес.

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