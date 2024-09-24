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Шестилетняя девочка с аутизмом потерялась и три дня выживала в лесу

В Канаде спасли шестилетнюю девочку с аутизмом, которая три дня провела в лесу

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Chinook Emergency Response Society/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Канаде шестилетняя девочка потерялась и была найдена в лесу спустя три дня, сообщает Metro.

Оклинн Шведер, которая, по словам ее близких, страдает аутизмом и не может разговаривать, пропала 19 сентября возле своего дома в Британской Колумбии. Поисками девочки занялись полицейские, сотрудники Службы дикой природы и поисково-спасательные группы, также к ним присоединились более 600 добровольцев.

В полиции рассказали, что 22 сентября Оклинн обнаружили в лесистой местности. Хотя на теле девочки не было видимых повреждений, ее все же доставили в больницу для стандартного обследования. Оказалось, что она бродила по лесу одна в течение трех дней. Родственники девочки отметили, что она всегда любила заползать в небольшие пространства.

Известно, что 30 сентября Оклинн исполнится семь лет, ее мать Гейл заявила, что на этот день запланирована «самая большая вечеринка в честь ее спасения».

Ранее в Челябинске нашли двухлетнего ребенка, в одиночку бродившего вечером по лесу.

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