Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подростка избили на глазах у толпы школьников на детской площадке в Воронеже

В Воронеже подростка избили на детской площадке на глазах у толпы

В Воронеже конфликт подростков закончился избиением на детской площадке. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Жители Теплака».

На кадрах с места происшествия видно большую толпу школьников на детской площадке. При этом один из юношей избивает другого подростка, а остальные наблюдают за этим. Информации о причинах конфликта не поступало.

«Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление МВД сообщают, что участники драки и их родители не обращались в правоохранительные органы после инцидента. Стражи порядка начали проверку по факту случившегося.

До этого в Тобольске подростки набросились на школьника и избили его. Предварительно, нападавших было около 5–7 человек. В результате несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в числе которых сотрясение мозга.

Ранее в Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами