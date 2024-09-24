Подростка избили на глазах у толпы школьников на детской площадке в Воронеже

В Воронеже конфликт подростков закончился избиением на детской площадке. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал «Жители Теплака».

На кадрах с места происшествия видно большую толпу школьников на детской площадке. При этом один из юношей избивает другого подростка, а остальные наблюдают за этим. Информации о причинах конфликта не поступало.

«Вести Воронеж» со ссылкой на региональное управление МВД сообщают, что участники драки и их родители не обращались в правоохранительные органы после инцидента. Стражи порядка начали проверку по факту случившегося.

До этого в Тобольске подростки набросились на школьника и избили его. Предварительно, нападавших было около 5–7 человек. В результате несовершеннолетнего госпитализировали. Врачи диагностировали у него многочисленные травмы, в числе которых сотрясение мозга.

Ранее в Новосибирской области подростки исцарапали и искусали одноклассника.