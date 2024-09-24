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В Ульяновске мужчины приставали к девушке и избили прохожего, который за нее заступился

В Ульяновске ищут мужчин, которые избили прохожего, заступившегося за девушку

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Shutterstock

В Ульяновске мужчина избили прохожего, который заступился за девушку. Об этом сообщили в СУ СКР по Ульяновской области.

Информация о нападении неизвестных на случайного прохожего была замечена правоохранителями в соцсетях. В публикации сообщалось, что группа мужчин неславянской внешности избила незнакомца, который вступился за девушку. Он увидел, что злоумышленники преследуют ее на автомобиле и пристают к ней, и решил вмешаться в происходящее. Подробности инцидента не уточняются.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к преступлению», — добавили в пресс-службе ведомства.

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