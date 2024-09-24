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Психолог раскрыла, что важно обсудить с партнером перед свадьбой

Психолог Альская: перед вступлением в брак важно распределить обязанности

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Pexels

Частая причина разводов — накопившиеся проблемы, которые не были решены в начале отношений. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила психолог-сексолог, семейный терапевт, руководитель психологического центра «Ода» Екатерина Альская. Она посоветовала перед вступлением в брак «на берегу» обсудить общие цели и индивидуальные желания каждого из партнеров.

«Стоит также распределить роли в семье, кто за что отвечает, и прийти к обоюдному согласию. А еще сексуальная деятельность — частота половых контактов — в семье тоже очень важна. Нужно, чтобы темперамент сошелся. Если он не сходится, то на этой почве происходит много конфликтов и расставаний», — отметила эксперт.

Она добавила, что распространенными причинами расставаний также являются иллюзии и надуманные образы. Специалист посоветовала не сравнивать семейную жизнь и романтические сериалы.

Психолог Диана Леонтьева до этого рассказала, что россияне чаще всего разводятся по одной из трех главных причин — это измена одного из супругов, бытовое недопонимание и зависимости.

В начале сентября стало известно, что в Госдуме намерены обязать россиян посещать консультации у семейного психолога при разводе. Это правило предлагается применять в случае наличия у пары несовершеннолетних детей или нежелания одного из супругов расторгать брак.

Ранее психолог дала советы, как сохранить семью.

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