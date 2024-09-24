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Неизвестный схватил девушку за промежность и скрылся в центре Петербурга

78.ru: в Петербурге неизвестный схватил девушку за промежность на улице

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Shutterstock

В центре Петербурга неизвестный схватил 20-летнюю девушку за промежность на улице. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел 23 сентября неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Галерея». Девушка-продавец, которая шла к метро, рассказала, что неизвестный мужчина подошел к ней и запустил ей руку под плащ, схватив за промежность. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

После произошедшего пострадавшая девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Она написала заявление в полицию. Стражи порядка занялись поисками злоумышленника.

До этого мужчина пришел в парикмахерскую в Чите и сфотографировал женщину под юбкой. Она написала заявление в полицию по факту произошедшего.

Ранее российская школьница напугала извращенца, напавшего на нее в подъезде, криками.

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