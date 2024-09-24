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Патриарх Кирилл призвал увеличить присутствие церкви в соцсетях

Патриарх Кирилл: миссия церкви в социальных медиа должна умножаться

Миссия церкви в соцсетях должна умножаться. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте РПЦ.

Он заявил, что многие священники добились больших успехов в социальных медиа. Он призвал приумножить присутствие церкви в соцсетях, так как новые технологии «стали орудием в руках разного рода опасных людей, таких как оккультисты, неоязычники, эзотерики, да и просто шарлатаны всех мастей».

24 сентября президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов заявил, что организация объявила о запуске нового проекта – православного мессенджера «Зосима». Проект «Зосима» был разработан в рамках инициативы «Спаси и сохрани», направленной на реставрацию храмов в Ярославской области. В рамках этого проекта местные жители могут подавать заявки на участие, после чего будет отобрано 5-7 храмов для реставрации. Фонд «Иннотех XXI» будет заниматься сбором средств и привлечением специалистов и волонтеров для проведения работ.

При этом сообщалось, что у Русской православной церкви нет информации о проекте «Зосимы».

Ранее в РПЦ поддержали инициативу исключить теорию Дарвина из школьной программы.

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