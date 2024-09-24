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Производитель дихлофоса отреагировал на ситуацию с отравлением семьи

Производитель дихлофоса соберет данные в связи с отравлением семьи у Красноярска

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СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Производитель дихлофоса, которым отравилась семья в красноярском селе, разбирается в ситуации с обнаружением его следов в пробах. Об этом РИА Новости сообщили в компании.

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождемся официального заключения и понимания ситуации», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что завод пока не получал никаких запросов со стороны правоохранительных органов.

Во вторник в СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что в пробах рвотных масс после отравления семьи обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых, предварительно, дихлофоса. Ведомство опубликовало фотографии с дихлофосом «Варан», который производится на новосибирском заводе «Сибиар».

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Ранее токсиколог рассказал, что делать при отравлении химикатами.

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Отравление семьи дихлофосом
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