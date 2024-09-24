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МККК предложил России и Украине передать ему список удерживаемых лиц

МККК: Россия и Украина должны передать комитету список удерживаемых лиц

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Vasily Fedosenko/Reuters

Международный Комитет Красного Креста (МККК) предложил Российской Федерации и Украине предоставить ему список удерживаемых лиц другой стороны, как гражданских, так и военных. Об этом заявила представитель организации Клер Каплун, комментируя сообщения о задержаниях ВСУ мирных жителей Курской области, передает РИА Новости.

«Обе стороны обязаны в любое время передавать нам список лиц, попавших в их руки, будь то гражданские лица или военнослужащие», --сказала она.

24 сентября посол МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что у российской стороны есть поименный список граждан, которых Вооруженные силы Украины взяли в плен в Курской области.

Он пояснил, что список основан на показаниях родственников россиян, которые попали к ВСУ в Курской области.

19 сентября в российском офисе Красного Креста рассказали, что МККК готов отправить специалистов в Курскую область, если Россия и Украина договорятся об этом и будут представлены гарантии безопасности.

16 сентября агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Украины Андрея Сибигу сообщило, что руководство страны обратилось к ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) с просьбой «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области». По словам министра, Киев готов содействовать работе организаций в российском приграничье и «доказать им свою приверженность международному гуманитарному праву».

Ранее российские военные отбили у ВСУ захваченных в плен сына с отцом в Курской области.

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