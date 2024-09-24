Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

На пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтении принят закон, обязывающий работодателей выплачивать компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудников. Об этом сообщается на сайте ГД.

Предлагается использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Этот день можно будет присоединить к основному отпуску. В случае увольнения сотрудник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации за задержку заработной платы. Документ предусматривает расширение прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченное денежное вознаграждение. Закон обязывает работодателя с процентами выплачивать задержанные зарплату, отпускные и выходное пособие.

Ранее Минтруд не поддержал предложение о шестидневной рабочей неделе.