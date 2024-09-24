Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдума одобрила компенсацию неиспользованных отгулов при увольнении

В России работодателей обяжут оплачивать неиспользованные отгулы при увольнении

close
Shutterstock

На пленарном заседании Госдумы во втором и третьем чтении принят закон, обязывающий работодателей выплачивать компенсации за неиспользованные отгулы при увольнении сотрудников. Об этом сообщается на сайте ГД.

Предлагается использовать день отдыха в течение одного года с момента работы в выходной или праздничный день. Этот день можно будет присоединить к основному отпуску. В случае увольнения сотрудник, который его не использовал, получает компенсацию в виде повышенной оплаты труда.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В январе президент РФ Владимир Путин подписал закон о компенсации за задержку заработной платы. Документ предусматривает расширение прав сотрудника в отношении компенсации за невыплаченное денежное вознаграждение. Закон обязывает работодателя с процентами выплачивать задержанные зарплату, отпускные и выходное пособие.

Ранее Минтруд не поддержал предложение о шестидневной рабочей неделе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами