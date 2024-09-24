Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Херсоне

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил украинский «24-й канал».

Никаких подробностей инцидента не приводится.

23 сентября глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин сообщил, что после взрывов, которые произошли в минувшие сутки, в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

16 сентября Прокудин информировал, что расположенный на подконтрольной украинским властям территории региона объект критической инфраструктуры получил повреждения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинский военный признал, что Киев фактически потерял Покровск.