Россиян предупредили о новом сезоне аллергии, который запустят дожди

В ближайшее время в России начнутся осенние дожди, а вместе с ними – новый аллергический сезон на плесень, которая появляется под опавшей листвой. Об этом в беседе с НСН предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Аллергия бывает как круглогодичная, так и сезонная, причем вторая делится на пять стадий. Первый этап – это аллергия на споры плесневых грибов весной, которая начинается при обнажении травы после таяния снега. Второй сезон наступает, когда цветут деревья и луговые трава, третий – это аллергия на сорные травы. Завершает цикл из пяти сезонов аллергия на споры во время осенних дождей.

«Когда листва опадает, дожди идут, будет аллергическая реакция на плесневые грибы», — пояснил иммунолог.

Также стартовал сезон домашней аллергии на пыль и сырость, так как уже заметно похолодало, а отопления еще нет, объяснил Болибок. Сырость способствует развитию не только плесени, но и пылевых клещей, заключил он.

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