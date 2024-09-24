В Индии стая обезьян помешала мужчине изнасиловать шестилетнюю девочку, пишет Times of India.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел днем, когда девочка гуляла на улице. Незнакомый мужчина заметил ее и заманил в заброшенный дом, где попытался ее изнасиловать. В этот момент на помощь дошкольнице пришли обезьяны, которые напали на насильника, заставив того убежать.

Полиция начала расследование дела, получив заявление от родителей девочки. Мать и отец

ребенка также выразили огромную благодарность обезьянам, которые спасли их дочь. Офицеры сообщили, что ведут поиски подозреваемого, против него возбудили уголовное дело.

Произошедшее вызвало бурное обсуждение между местными пользователями соцсетей. Одни люди считают спасение девочки настоящим чудом, другие же задаются вопросом, насколько безопасно оставлять детей без присмотра.

Ранее в Индии поймали агрессивную обезьяну, от которой пострадали почти 70 человек.