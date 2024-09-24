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Самолет c пассажирами провел в небе 9 часов и вернулся обратно из-за поломки туалета

Unilad: в США самолет 9 часов провел в небе и вернулся обратно из-за проблем с туалетом

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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет с пассажирами провел в небе девять часов и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки туалета, пишет Unilad.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines, следовавшего из Далласа в Сеул. Лайнер провел в небе девять часов, но так и не добрался до места назначения и вернулся в аэропорт вылета. По словам Джимины Ли, летевшей данным рейсом, экипаж сообщил о проблемах с туалетами, а пилот обратился к пассажирам с просьбой предоставить ему отвертку для ремонта.

«Теперь у меня новая фобия», — прокомментировала она случившееся.

Несмотря на отсутствие официальных объяснений от авиакомпании, эксперты заявили, что существует несколько возможных причин случившегося. Возможно, поломка туалета могла привести к аварийной ситуации, которая потребовала возвращения самолета в ближайший аэропорт. Также есть вероятность, что возникли технические неполадки, вынудившие вернуться в Даллас для устранения проблем.

Ранее стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете.

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