Самолет c пассажирами провел в небе 9 часов и вернулся обратно из-за поломки туалета

Самолет с пассажирами провел в небе девять часов и вернулся в аэропорт вылета из-за поломки туалета, пишет Unilad.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел на борту самолета авиакомпании American Airlines, следовавшего из Далласа в Сеул. Лайнер провел в небе девять часов, но так и не добрался до места назначения и вернулся в аэропорт вылета. По словам Джимины Ли, летевшей данным рейсом, экипаж сообщил о проблемах с туалетами, а пилот обратился к пассажирам с просьбой предоставить ему отвертку для ремонта.

«Теперь у меня новая фобия», — прокомментировала она случившееся.

Несмотря на отсутствие официальных объяснений от авиакомпании, эксперты заявили, что существует несколько возможных причин случившегося. Возможно, поломка туалета могла привести к аварийной ситуации, которая потребовала возвращения самолета в ближайший аэропорт. Также есть вероятность, что возникли технические неполадки, вынудившие вернуться в Даллас для устранения проблем.

Ранее стюардесса рассказала, какую одежду ни в коем случае нельзя носить в самолете.