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В Подмосковье прооперировали трехлетнюю девочку с половыми органами, похожими на мужские

В Подмосковье врачи впервые прооперировали ребенка с аномалией половых органов

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Freepik.com

Трехлетней девочке из Подмосковья понадобилась операция из-за аномалии половых органов. Об этом сообщает минздрав региона.

У ребенка наблюдались проблемы в работе надпочечников и обмена гормонов, поэтому при рождении половые органы пациентки напоминали мужские.

Девочке понадобилась двухчасовая операция, во время которой специалисты сформировали женские половые органы. При этом врачам удалось сохранить сосуды и нервные окончания.

«Благодаря этому чувствительность столь деликатной зоны не отличается от здоровой девочки», – поделились в ведомстве.

По словам врачей, внешне «новые» органы практически не отличаются от естественных. В будущем она сможет родить ребенка.

В ближайшее время пациентку выпишут. Эта операция стала первым вмешательством такого характера в Подмосковье.

До этого в Тюмени родился ребенок с неопределенным полом. Причиной стала генетическая мутация, при которой органы не соответствуют мужскому или женскому полу. Позже решать проблему таким детям приходится хирургическим путем.

Ранее в одном из регионов РФ родились шесть детей с неизвестным полом.

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