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Россиянку, подозреваемую в убийстве внуков, поймали через 25 лет из-за замены паспорта

Пенсионерку из Иркутска задержали спустя 25 лет с убийства ее внуков

В Иркутске возобновили расследование убийства, которое произошло в 1999 году. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел двадцать пять лет назад. В квартире обнаружили тела детей с признаками насильственной смерти. Следователи полагали, что к преступлению причастна бабушка пострадавших, ее объявили в розыск.

Найти ее удалось только после того, как в августе текущего года 77-летняя россиянка из Симферополя пришла восстановить паспорт. В МВД заметили, что ее данные совпадают с данными разыскиваемой, поэтому назначили экспертизу.

«По результатам экспертизы установлено, что заявительница и разыскиваемая женщина один и тот же человек», – сообщается в публикации.

Женщину задержали и отправили в Иркутск, сейчас она находится под стражей.

Как сообщает mk.ru, в 2001 году в Иркутске правоохранители нашли тело женщины, которую опознали как бабушку пострадавших. Тем не менее, к тому моменту россиянка уже не находилась на территории Иркутской области.

Ранее в Иркутской области 15-летний подросток зарезал 12-летнюю девочку во время ссоры.

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