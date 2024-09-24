В РФ заметно увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) на территории РФ за последнюю неделю увеличилась почти на 24,7%. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

В заявлении отмечается, что с 17 по 24 сентября в стране выявили более 800 тыс. человек с гриппом или ОРВИ. При этом превышение среднероссийского показателя заболеваемости зафиксировали в 40 регионах.

Как рассказали в федеральной службе, сейчас на всей территории РФ продолжается кампания по вакцинации против гриппа. К текущему моменту прививки поставили уже около 18,9 млн жителей.

Также из публикации следует, что в минувшую неделю в стране зарегистрировали свыше 36 тыс. случаев заражения коронавирусом. Данный показатель оказался на 11,4% выше по сравнению со значением за 10–17 сентября.

«На территории Российской Федерации доминирующим вариантом остается линия JN.1. <…> Сотрудники ведомства продолжают мониторировать ситуацию с новым вариантом COVID-19 — XEC», — уточнили в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю в стране были госпитализированы 2 353 пациента с ковидом. Рост числа людей, которых пришлось отправить на лечение в медицинские учреждения, выявили в 39 российских регионах.

При этом за аналогичный промежуток времени выздоровели 33 823 человека, которые были заражены коронавирусом. На предыдущей неделе таких пациентов было на 38% меньше, резюмировали в федеральной службе.

Ранее врач-инфекционист рассказал, как отличить грипп от ОРВИ.