Пашаева заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение

Следователи подозревают бывшего адвоката Эльмана Пашаева в том, что в апреле он мог сымитировать ранение в зоне специальной военной операции, чтобы получить 3 млн рублей из госбюджета. Об этом сообщает Mash.

Сослуживцы Пашаева сообщили, что накануне правоохранители допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко и еще несколько человек. Также они запросили дело по бойцу с позывным «Крюгер», который работал медиком и, предварительно, мог выдать экс-адвокату поддельную справку о его ранении.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе проверяют достоверность июльской записи Пашаева в соцсетях, где экс-адвокат писал, что выжил после удара украинского беспилотника. После этого случая юрист также пытался получить выплаты за ранение.

24 сентября сообщалось, что минимум трех сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении спецоперации для проведения следственных действий в Москву.

После задержания экс-адвоката Пашаева выяснилось, что он служит командиром танка, но никогда не был со своим экипажем в боях. С начала лета юрист не ездил «на передок», оставаясь в тылу. При этом он успел обмануть на деньги мужа Елены Блиновской и отмывать деньги через дроны. Теперь «звездному адвокату» грозит 10 лет тюрьмы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из ВС РФ за выезд из зоны СВО.