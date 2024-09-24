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Врачи исключили кишечную инфекцию у отравившейся семьи в Красноярском крае

Педиатр Сиверцова: семья в Красноярском крае пострадала не из-за продуктов

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Haggardous50000/Shutterstock

Отравившаяся семья в Красноярском крае не могла стать жертвой кишечной инфекции. Дети ели пельмени, которые были заморожены, а затем прошли термическую обработку, поэтому говорить о том, что они стали причиной отравления, абсурдно, заявила в беседе с 360.ru врач-педиатр Юлия Сиверцова.

Если бы речь шла об инфекции в продуктах, то степень тяжести отравления у всех была бы разная, и кто-то из детей обязательно бы выжил. Врачи бы при этом точно установили диагноз, а в данном случае они не смогли выявить никакую бактерию, объяснила педиатр.

«Можно было бы предположить ботулизм, если бы они ели консервированные продукты. Но еда была замороженной, то есть ботулотоксины можно исключить, как и синегнойную палочку, например», — отметила она, добавив, что более вероятно отравление химическим веществом.

При кишечном отравлении дети не выжили бы только в случае позднего попадания в больницу спустя несколько дней рвоты и поноса. В других случаях вывести их из состояния интоксикации было бы вполне реально, пояснила врач.

Если подтвердится отравление химическим веществом, то вина ляжет на родителей, допустивших их попадание в пищу, заключила Сиверцова.

Напомним, четверо детей и их родители из села Красная Сопка в Красноярском крае отравились неизвестным веществом 21 сентября. Ни одного ребенка спасти не удалось. Дихлофос стал основной версией происшествия, подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Минздрав рассказал о состоянии родителей детей, отравившихся в Красноярском крае.

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Отравление семьи дихлофосом
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