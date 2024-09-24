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В Геленджике четвертые сутки ищут мужчину, рыбачившего на сапборде

SHOT: в Геленджике поиски пропавшего мужчины приостановили из-за погоды

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Телеграм-канал «SHOT»

В Геленджике четвертые сутки ищут мужчину, который отправился на сапборде в море и не вернулся. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Известно, что средство передвижения 53-летний россиянин модернизировал сам, установив надувное кресло, чтобы выходить на такой «лодке» на рыбалку. Так он уже делал несколько раз, но несколько дней назад после прогулки на воде мужчина не вернулся к семье, с которой приехал на отдых.

«По словам близких, погода была хорошей, дул небольшой ветер», – сообщается в публикации.

Пока что спасатели не смогли найти туриста. Поиски временно прекращены из-за штормового предупреждения.

Турист пропал 21 сентября. Вместе с семьей он отдыхал в хуторе Джанхот, но в день исчезновения отправился на прогулку на сапборде один. Россиянин вышел в акваторию Черного моря, после чего его никто не видел.

Сотрудники местного МЧС предупреждали о сильных дождях и усилении ветра в регионе и призывали местных жителей не выходить из дома без необходимости.

Ранее в Сочи брат и сестра решили поплавать на сапбордах и едва не оказались в открытом море.

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