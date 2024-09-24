В анализах отравившейся под Красноярском семьи нашли следы средства от насекомых

В анализах отравившихся под Красноярском членов семьи нашли следы вещества, которое, предварительно, входит в состав дихлофоса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Для установления точной причины отравления следователи подключили к расследованию экспертов федерального экспертного учреждения Москвы.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября пара пришла в сознание.

Следствие рассматривало версию отравления продуктами питания или попадание в еду опасного вещества. На допросе выяснилось, что отец обрабатывал дом дихлофосом, после чего «незначительно проветривал».

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.ru».

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