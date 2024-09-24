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Мужчина 20 лет выдавал себя за хирурга и был арестован

Oddity Central: таец 20 лет делал операции без специального образования и лицензии

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Depositphotos

В Таиланде мужчина 20 лет выдавал себя за хирурга и был арестован, пишет Oddity Central. Это произошло после того, как у одного из его пациентов начались осложнения после операции.

Как пишут СМИ, 36-летний Киттикорн Сонгсри был арестован на прошлой неделе за то, что занимался операциями по увеличению пениса в течение 20 лет, не имея на это необходимой лицензии. Кроме того, выяснилось, что у мужчины нет профильного образования — он доучился в школе только до девятого класса.

Несмотря на это, таец активно рекламировал свои услуги в социальных сетях и принимал два-три пациента ежемесячно, которые платили ему около $600. Расследование в отношении Киттикорна началось после того, как один из клиентов, у которого после операции возникла серьезная инфекция, обратился в полицию.

Сангри обвинили в управлении несанкционированной медицинской клиникой и предоставлении медицинских услуг без лицензии. Также на него подал в суд пациент, пожаловавшийся на осложнения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит крупный штраф и тюремный срок.

Ранее в Малайзии 14-летняя девочка выдавала себя за врача в больнице и хотела «помочь провести операцию».

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