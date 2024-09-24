Врач раскрыл, что в человеке стареет прежде всего

Старение человека характеризуется снижением жизнеспособности, оно не происходит отдельно, а затрагивает всю систему. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, геронтолог Валерий Новоселов.

«Она стареет по-разному, гериатронно. У кого-то раньше идет центральная нервная система, у кого-то — сердечнососудистая, у кого-то — скелетно-мышечная, мускулатура страдает. Но тем не менее это проявляется в снижении жизнеспособности», — уточнил эксперт.

По словам Новоселова, старение у всех людей происходит индивидуально. На это влияют образ жизни, экономические, бытовые условия, а также пищевые привычки. Он также добавил, что заниматься продолжительностью жизни и ее активной составляющей стоит заранее, а «не тогда, когда старость наступила».

Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев до этого рассказал «Газете.Ru», что старение — это хроническое аутовоспалительное заболевание. Его симптомы — это такие недуги, как сердечно-сосудистые болезни, нейродегенеративные процессы, рак.

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