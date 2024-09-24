В Биробиджане задержали агента, собиравшего данные о объектах МО РФ для СБУ

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункт отбора контрактников. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, молодого человека завербовали украинские спецслужбы в интернете. Злоумышленник собирал информацию об объектах министерства обороны России и подготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту. Также молодой человек собирался совершить диверсии на ж/д путях — поджигать релейные шкафы.

В ФСБ отметили, что задержанный признал вину и активно сотрудничает со следствием.

До этого сообщалось, что следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

Также жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма.