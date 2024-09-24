Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ответили, ощущают ли они пропаганду чайлдфри

«КП»: 53% россиян ощущают пропаганду чайлдфри

close
Depositphotos

Более половины (53%) россиян ощущают пропаганду чайлдфри, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 8,6 тыс. человек.

По их мнению, в России активно навязывают бездетный образ жизни и мнение о том, что такой выбор дает молодежи возможность развиваться, строить карьеру и путешествовать.

«Да, сейчас идет пропаганда чайлдфри. Приходишь в кабинет чиновнику, а он буквально излучает посыл, что «Родина не просила вас рожать», — поделился респондент.

Еще 4% опрошенных ответили, что остро чувствовали подобную пропаганду ранее, однако теперь ситуация в стране изменилась. Оставшиеся 43% сообщили, что вообще никогда не ощущали ее. По их мнению, никто не навязывает россиянам бездетный образ жизни.

«Нет никакой пропаганды, это все чушь. Лучшая пропаганда против создания семьи и рождения детей — это высокие цены на жилье и низкие доходы», — сказал участник опроса.

Накануне депутат Султан Хамзаев говорил, что во вторник, 24 сентября, в Госдуме будет представлен законопроект о запрете движения чайлдфри в России. Как пояснили авторы инициативы, в интернете функционируют сообщества, которые пропагандируют отказ от рождения детей и выражают неуважение как к родительству, так и к многодетным семьям. Проект же нацелен на защиту от распространения такого контента в интернете, средствах массовой информации, фильмах и рекламе.

Ранее в Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами