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Минздрав рассказал о состоянии родителей детей, отравившихся в Красноярском крае

Состояние родителей умерших под Красноярском детей является удовлетворительным

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Родители четверых детей, которые умерли из-за отравления в Назаровском районе Красноярского края, остаются в больнице в удовлетворительном состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — рассказали представители ведомства.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать — женщина находится на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание.

Позднее выяснилось, что дом семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом. При этом Следственный комитет не обнаружил в организме одной из погибших девочек следов химических веществ, используемых для борьбы с мухами.

Ранее мать умерших в Красноярском крае детей рассказала, как готовила еду.

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