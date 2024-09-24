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Сослуживцев арестованного экс-адвоката Пашаева вызвали в Москву

Минимум трех сослуживцев экс-адвоката Пашаева вызвали из зоны СВО как свидетелей

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Телеграм-канал «ПАШАЕВ ТВ»

Минимум трех сослуживцев арестованного по обвинению в мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из их подразделения на Угледарском направлении спецоперации для проведения следственных действий в Москву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры Донецкой народной республики.

«Часть свидетелей увезли в Москву, вызвали и увезли. Как минимум трех человек, в качестве свидетелей», — сказал собеседник агентства.

17 сентября Следственный комитет РФ задержал бывшего адвоката по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, в феврале 2024 года Пашаев встретился с Блиновским в Москве и убедил его, что за крупную сумму денег способен освободить их с супругой Еленой от уголовной ответственности. Мужчины договорились, после чего экс-адвокат получил от Блиновского денежные средства. По данным SHOT, Пашаев также обещал освободить Блиновскую из СИЗО — используя контракт ее мужа с Минобороны РФ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Пашаев обжаловал свой арест.

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