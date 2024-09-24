Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма

ФСБ задержала в Хабаровске иностранку по подозрению в оправдании терроризма

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала гражданку иностранного государства за оправдание терроризма в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал AmurMedia.

Женщина является гражданкой одной из стран Центральной Азии. По данным УФСБ, она в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.

До этого сообщалось, что следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

В сентябре жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами