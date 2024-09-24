ФСБ задержала жительницу Хабаровска по подозрению в оправдании терроризма

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) задержала гражданку иностранного государства за оправдание терроризма в Хабаровске. Об этом сообщает Telegram-канал AmurMedia.

Женщина является гражданкой одной из стран Центральной Азии. По данным УФСБ, она в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации.

В отношении иностранки возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая находится под стражей. Расследование продолжается.

До этого сообщалось, что следствие обвинило ведущего специалиста инфраструктурной инспекции центра технического аудита — структурного подразделения ОАО «РЖД» Алексея Демченко в участии в террористической организации «Артподготовка» (организация запрещена в России).

В сентябре жителя Керчи приговорили к 20 годам лишения свободы по делу о подготовке покушения на сотрудника ФСБ по заданию украинских спецслужб.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.