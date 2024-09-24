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В Бурятии подростки избивают школьников и снимают это на видео

В Бурятии СК проводит проверку видео с избиением школьников подростками

Молодые люди из Улан-Удэ снимали на видео то, как избивали младших школьников. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По словам родителей пострадавших, подростки систематически избивают младших товарищей, в том числе и младшеклассников. На видео, которое опубликовали в источнике, заметно, как молодые люди наносят пострадавшим удары кулаками по голове.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. На данный момент в ведомстве проводят проверку. По данным представителей ведомства, подростки избивали детей «ради развлечения».

«По результатам проверки ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято правовое решение», – сообщается в публикации.

В МВД рассказали, что мать одного из пострадавших написала заявление. Во время необходимых мероприятий выяснилось, что участники – это ученики и студенты в возрасте от 15 до 17 лет.

Все материалы сотрудники полиции передали в СК для принятия правового решения.

Ранее в Иркутской области школьник с молотком напал на сверстников.

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