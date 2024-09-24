Крокодил утащил в реку шестилетнюю девочку на глазах дедушки

В малайзийском штате Саравак произошла трагедия: крокодил напал на шестилетнюю девочку по имени Цицилия Интик, когда она купалась в реке. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Инцидент произошел, когда девочка находилась на берегу с дедушкой и подругами. Хищник неожиданно схватил ее и утащил под воду, ее дедушка не успел никак среагировать.

Спасатели прибыли на место через девять минут, но к тому времени крокодил уже исчез. В поисках Цицилии участвуют ее родственники и сотрудники полиции.

По данным The Borneo Post, поисковая операция продолжается уже пятый день. Спасатели обследовали территорию в радиусе двух километров от места происшествия, но пока безрезультатно.

В августе в Индонезии тело 54-летней женщины нашли внутри крокодила. Предполагается, что хищник напал на нее, когда она была у реки.

Ранее мужчина лишился руки после нападения крокодила.