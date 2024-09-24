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Над Брянской областью сбит украинский беспилотник

Губернатор Богомаз: средства ПВО сбили над Брянской областью украинский дрон

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Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны сбили над Брянской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — уточнил губернатор.

23 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывоопасный предмет на поселок Озеряновка в Донецкой народной республике, в результате чего местная жительница получила ранения.

В ночь на понедельник глава Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщал, что город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника. В результате падения дрона оказались повреждены 10 легковых автомобилей и остекление шести квартир в трех многоквартирных домах.

Вечером того же дня сообщалось, что Росгвардия обнаружила в Курской области украинский дрон, служащий приманкой для российских ракет противовоздушной обороны.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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