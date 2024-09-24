В России хотят внедрить новый механизм жилищного кредитования

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции Александр Аксененко намерены внести в Государственную думу законопроект, внедряющий новый подход к доступному жилищному кредитованию через строительные сберегательные кассы (ССК). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, данный законопроект будет представлен на рассмотрение Госдумы во вторник, 24 сентября.

Проект федерального закона «О строительных сберегательных кассах» предполагает создание специализированных банков с ограниченными банковскими операциями, что отражено в статье 3 документа. Надзор за деятельностью этих касс будет осуществляться Центральным банком России в соответствии с действующими федеральными законами, регулирующими работу кредитных организаций.

Как пояснил Миронов, строительные сберегательные кассы будут кредитными организациями, сосредоточенными на накоплении средств для покупки жилья и предоставлении соответствующих ссуд. Предполагается, что из-за ограниченного характера своей деятельности они будут независимы от колебаний финансовых рынков и смогут устанавливать собственные процентные ставки по кредитам и депозитам.

Суть механизма состоит в том, что граждане открывают целевые вклады для накопления средств на жилье. Законопроект предусматривает государственное поощрение этих накоплений с возможностью ежегодного начисления премии до 30 тысяч рублей. Как только объем накоплений достигнет 30-50% от стоимости квартиры, вкладчик сможет получить жилищный кредит. В рамках закона не будут указаны конкретные ставки и сроки кредитования, однако в мировой практике таких кредитов сроки составляют от семи до 15 лет с процентными ставками 3-6%. Планируется, что кредиты в строительных сберегательных кассах будут значительно выгоднее ипотечных.

До этого средняя ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках достигла 21% годовых, что произошло впервые с начала 2020 года.

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