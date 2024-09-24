Средняя ставка по ипотеке в российских банках достигла рекорда

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках превысила 21% годовых, что произошло впервые с начала 2020 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Как отмечается, помимо роста процентных ставок, банки также ужесточают неценовые условия ипотечного кредитования. Например, требования к размеру первоначального взноса увеличиваются, а дисконты становятся менее доступными.

В сегменте новостроек средняя ставка составила 21,28% годовых, а на рынке вторичного жилья — 21,3%. Для сравнения, год назад ставки на первичном рынке находились на уровне 14,21% годовых, а на вторичном — 14,45%. Эксперты указывают, что рост ключевой ставки делает ипотечный бизнес менее привлекательным для некоторых банков.

На днях заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что решение Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогает замедлить инфляцию, напротив — действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду.

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