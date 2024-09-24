Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средняя ставка по ипотеке в российских банках достигла рекорда

«Дом.РФ»: ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках превысила 21% годовых

close
РИА «Новости»

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в крупных российских банках превысила 21% годовых, что произошло впервые с начала 2020 года. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Дом.РФ».

Как отмечается, помимо роста процентных ставок, банки также ужесточают неценовые условия ипотечного кредитования. Например, требования к размеру первоначального взноса увеличиваются, а дисконты становятся менее доступными.

В сегменте новостроек средняя ставка составила 21,28% годовых, а на рынке вторичного жилья — 21,3%. Для сравнения, год назад ставки на первичном рынке находились на уровне 14,21% годовых, а на вторичном — 14,45%. Эксперты указывают, что рост ключевой ставки делает ипотечный бизнес менее привлекательным для некоторых банков.

На днях заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн заявил, что решение Центробанка по ужесточению денежно-кредитной политики не помогает замедлить инфляцию, напротив — действия регулятора грозят стагнацией и экономическим кризисом. Это, по словам эксперта, связано с тем, что ЦБ тормозит прирост денежной массы в экономику, что уже привело к денежному голоду.

Россиянам рассказали, какой вид платежа по ипотеке выгоднее.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами