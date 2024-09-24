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В Японии объявили об угрозе цунами из-за землетрясения

Метеорологическое агентство: в Японии ожидается цунами из-за землетрясения

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KYODO/via Reuters

Предупреждение о цунами объявили в Японии из-за землетрясения магнитудой 5,9. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки фиксировали у островов Идзу в 8:14 по местному времени (2:14 мск). Очаг находился на 10-километровой глубине.

О цунами предупредили жителей архипелагов Идзу и Огасавара. Предполагается, что высота волны составит один метр.

До этого о землетрясении у побережья островов Идзу сообщалось 17 августа. Магнитуда в тот раз составила 5,2. Очаг располагался также на глубине 10 километров. После сейсмического события угроза цунами не объявлялась.

Кроме того, 9 августа землетрясение магнитудой 5,3 случилось в префектуре Канагава — рядом с Токио. В столице Японии ощущались толчки силой четыре балла.

Специалисты предупреждали о риске возникновения мощного цунами вдоль побережья Тихого океана от южного острова Окинава до Токио и соседних префектур.

В конце июля толчки ощущались в районе префектуры Иватэ и еще четырех образований, очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

Ранее землетрясение произошло в Кемеровской области.

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