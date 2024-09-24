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В деле МО Иванова фигурируют дом и баня как взятка от подрядчиков

РИА Новости: строительство дома фигурирует как взятка в деле Тимура Иванова

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Строительство дома и бани в Тверской области фигурирует как взятка в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Согласно материалам дела, указанные объекты оформлены на ООО «Волжский берег», руководителем которого является фигурант дела — Сергей Бородин. Из документов следует, что строительство жилого дома и бани осуществлялось в качестве взятки.

Также стало известно, что суд наложил обеспечительный арест на подмосковный особняк Иванова.

24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Тимура Иванова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Следствие утверждает, что сумма взятки, полученной Ивановым с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей. В период своей работы в Минобороны он курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов ведомства.

Иванов отрицает свою вину, утверждая, что в его действиях нет состава преступления и что уголовное дело было возбуждено ненадлежащим лицом. Он настаивает на том, что его действия были результатом гражданских правоотношений, несмотря на его статус замминистра.

Ранее по делу экс-замглавы Минобороны Иванова были арестованы 43 банковских счета.

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