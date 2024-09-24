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«Ъ» назвал будущего полпреда президента на Урале

«Ъ»: Артем Жога готовится занять пост полпреда президента на Урале

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога, с большой вероятностью, может занять должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Об этом «Ъ» сообщили источники, близкие к администрации президента, а также представители «Единой России» и знакомые с ситуацией федеральные чиновники.

По их информации, на данный момент Жога является единственным кандидатом на эту вакансию, которая освободится после предположительного перехода текущего полпреда Владимира Якушева в Совет Федерации. Однако окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Владимиром Путиным.

Собеседники издания подчеркивают, что необходимость назначения нового полпреда в УрФО возникла после того, как Якушев был назначен исполняющим обязанности секретаря генсовета «Единой России». По мнению многих, совмещение двух ключевых должностей в федеральном руководстве в течение длительного времени было бы нецелесообразным, поэтому основной акцент будет сделан на партийную роль Якушева, в то время как сенаторство от Тюменской области будет рассматриваться как второстепенная задача.

Артем Жога начал свою карьеру в 2022 году, став командиром батальона «Спарта», после чего пошел в политику. В сентябре 2023 года он был избран в парламент ДНР по партийным спискам «Единой России» и возглавил его. Именно Артем Жога в декабре 2023-го попросил Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок, отметив, что говорит от имени жителей всех новых территорий. Путин дал согласие, и вскоре Жога стал одним из трех сопредседателей предвыборного штаба президента.

Ранее Жога прокомментировал обвинение в госизмене от СБУ.

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