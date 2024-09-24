Президент Сенегала призвал упростить кредитование развивающихся стран

Президент Сенегала Бассиру Диомай Фай на проходящем в штаб-квартире ООН Саммите будущего выступил с инициативой по реформированию системы кредитного доступа для развивающихся стран. Об этом сообщает РИА Новости.

«Крайне необходимо разорвать замкнутый круг долгов, которые с аномально высокой скоростью удушают многие государства Юга. Эта система неравенства становится все более серьезным препятствием для глобального благосостояния, особенно в развивающихся странах, где ставки по займам значительно выше, чем в развитых», — отметил Фай.

Он выразил мнение, что «будущее человечества не может быть построено на нынешней модели, основанной на несправедливости, крайней бедности и высокой геополитической напряженности».

Для решения этих проблем президент предложил изменить условия доступа к кредитам, особенно экспортным, путем смягчения требований к процентным ставкам, увеличения льготных периодов и сроков погашения.

До этого сообщалось, что в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в преддверии открытия Саммита будущего были введены повышенные меры безопасности.

Ранее президент Кении призвал к реформе Совбеза ООН и финансовой системы.