Экспертиза не выявила следов ядов у отравившейся девочки в Красноярском крае

В организме одной из девочек, отравившейся в Красноярском крае, не было найдено следов химических веществ, используемых для борьбы с мухами. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

«По предварительным данным экспертов КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», в организме отца детей и одной из девочек следов инсектицидного средства от мух не обнаружено», — указали в следственном комитете.

СК добавил, что в доме семьи собрали на экспертизу химикаты, удобрения, таблетки для посудомоечных машин, остатки еды и ветеринарные препараты.

21 сентября шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи в живых остались только отец и мать — она на девятом месяце беременности. Утром 23 сентября они пришли в сознание. Дом семьи в день отравления обрабатывали дихлофосом.

Ранее в доме отравившейся под Красноярском семьи нашли подозрительный порошок.