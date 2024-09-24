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Российские войска ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье

В подконтрольном ВСУ Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье подвергся удару объект критической инфраструктуры. Об этом своем Telegram-канале сообщил назначенный Киевом глава областной администрации Иван Федоров.

По его словам, на месте удара начался пожар, который был оперативно потушен.

Вечером 23 сентября координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производятся детали для ракет реактивных систем залпового огня и беспилотные летательные аппараты. По его словам, на территории предприятия, где дислоцируется более 400 украинских военных, прогремели два взрыва.

Незадолго до этого подпольщик раскрыл местоположение корабля с вооружением для F-16. Он сообщил, что судно, которое, предположительно, перевозит вооружение для американских истребителей, движется в морской порт города Южное Одесской области. По его словам, корабль был замечен в порту Одессы, однако он не стал там разгружаться, а направился дальше.

Ранее ВС РФ уничтожили гаубицу производства США в Донецкой народной республике.

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