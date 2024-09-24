Губернатор пообещал поддержать семью главврача больницы Алешек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что власти региона окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял жену в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить Вашу боль», — написал Сальдо, обращаясь к врачу.

Глава региона отметил, что в результате атаки украинских войск пострадал сам Харлан и его водитель.

23 сентября председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что ВСУ предприняли попытку теракта против главного врача Алешкинской Центральной районной больницы с помощью дрона.

До этого Алексеенко без подробностей заявил о попытке теракта против Харлана и о том, что жену медика спасти не удалось.

4 августа ВСУ атаковали дронами Алешковскую центральную районную больницу. Были ранены несколько человек.

Ранее ВСУ повредили пищеблок больницы в Донецке.