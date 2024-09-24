Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор пообещал поддержать семью главврача больницы Алешек

Сальдо пообещал поддержать семью главврача больницы Алешек после теракта

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем Telegram-канале, что власти региона окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках Владимира Харлана, который потерял жену в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить Вашу боль», — написал Сальдо, обращаясь к врачу.

Глава региона отметил, что в результате атаки украинских войск пострадал сам Харлан и его водитель.

23 сентября председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что ВСУ предприняли попытку теракта против главного врача Алешкинской Центральной районной больницы с помощью дрона.

До этого Алексеенко без подробностей заявил о попытке теракта против Харлана и о том, что жену медика спасти не удалось.

4 августа ВСУ атаковали дронами Алешковскую центральную районную больницу. Были ранены несколько человек.

Ранее ВСУ повредили пищеблок больницы в Донецке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами