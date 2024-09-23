Годовалая девочка чудом выжила и попала в реанимацию после лечения ОРВИ в Петербурге

В Петербурге годовалая девочка чудом выжила и очутилась в реанимации после лечения ОРВИ. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, ребенок несколько недель болел ОРВИ и участковый врач назначил ей лекарство с антибиотиком. Однако, предположительно, мать колола малолетней другой препарат.

Состояние ребенка ухудшилось 21 сентября, у девочки начались судороги. На место вызвали бригаду скорой помощи. Сообщается, что у малолетней случился анафилактический шок.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи поместили ее в отделение реанимации.

До этого трехлетний мальчик проглотил развивающую игрушку и попал в реанимацию в Петербурге. У него диагностировали последствия механической асфиксии, а также воспаление бронхов.

Ранее российскую дошкольницу забрали в реанимацию после игр с таблетками бабушки.