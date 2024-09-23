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Севастопольский мошенник украл 60 млн рублей инвестиций в свой несуществующий бизнес

В Севастополе экс-бизнесмена обвинили в краже 60 млн рублей инвестиций

В Севастополе мужчину обвинили в похищении 60 млн рублей, вложенных коммерсантами в его несуществующий бизнес. Об этом сообщает «МВД медиа».

По версии следствия, 38-летний экс-бизнесмен с большим опытом в сфере продаж текстиля решил нажиться на своих связях в бизнес-кругах. Он предложил знакомым коммерсантам вложить деньги в развитие сети магазинов, а взамен пообещал высокую прибыль. Однако выполнять взятые на себя обязательства он не планировал.

Предложением злоумышленника заинтересовались семь человек, которые знали его и были осведомлены об успешном бизнесе его родителей. Предприниматели дали ему суммарно 60 млн рублей. Через некоторое время аферист отдал одной из вкладчиц сверток с якобы обещанной прибылью, чтобы убедить других инвесторов в своей серьезности. Однако выяснилось, что внутри свертка находились билеты «Банка приколов».

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве и предъявили ему обвинение. Фигуранту избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее воронежец позволил мошенникам себя запугать и лишился 2,5 млн рублей.

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