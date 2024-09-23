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Власти Израиля ввели на двое суток режим «особого положения» в тылу

Правительство Израиля проголосовало за введение «особого положения» в тылу

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Hannah Mckay/Reuters

Кабинет министров Израиля проголосовал за введение в тылу на всей территории страны «особого положения» на 48 часов. Об этом сообщил телеканал N12.

Журналисты объяснили, что «особое положение» дает властям и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) больше полномочий в отношении мирного населения, чтобы оптимизировать усилия в сфере гражданской обороны для спасения человеческих жизней на фоне ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» и отражения его атак.

По данным ТАСС, решение правительства позволило израильским властям закрыть пляжи и учебные заведения, а также ограничить собрания до 10 человек на открытой местности и до 100 в помещениях на севере Израиля. Ограничения будут действовать до 18:00 25 сентября. Они распространяются на районы Хайфа, Верхняя, Центральная и Нижняя Галилея, Голанские высоты, а также на все приграничье с Ливаном. При этом в районах на юге Израиля около сектора Газа массовые мероприятия не должны превышать одну тысячу человек, сообщили в ЦАХАЛ.

23 сентября премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы». По его словам, боевики разместили ракеты в гостиных и гаражах ливанцев. Он подчеркнул, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

Ранее в Израиле призвали граждан проявить стойкость на фоне конфликта с «Хезболлой».

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