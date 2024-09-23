Стало известно об ударе ВС РФ по украинскому заводу в Запорожье

Вооруженные силы РФ нанесли удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производятся детали для ракет реактивных систем залпового огня и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, на территории предприятия, где дислоцируется более 400 украинских военных, прогремели два взрыва.

«Завод известен тем, что производит детали для ракет РСЗО и производит БПЛА в больших количествах», — написал подпольщик.

Судя по сильной и продолжительной детонации, был поражен склад готовой продукции, предположил Лебедев.

Час назад подпольщик раскрыл местоположение корабля с вооружением для F-16. Он сообщил, что судно, которое, предположительно, перевозит вооружение для американских истребителей, движется в морской порт города Южное Одесской области. По его словам, корабль был замечен в порту Одессы, однако он не стал там разгружаться, а направился дальше.

20 сентября Лебедев информировал, что по складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Одессы нанесли удар. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Ранее ракеты «Искандер-М» поразили промплощадку предприятия «Мотор Сич».