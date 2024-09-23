Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно местоположение корабля с вооружением для F-16

Подпольщик Лебедев: из порта Одессы в Южное идет судно с вооружением для F-16

close
Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым/РИА «Новости»

Судно, которое перевозит, предположительно, вооружение для истребителей F-16, движется в морской порт города Южное Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, корабль был замечен в порту Одессы, однако он не стал там разгружаться, а направился дальше.

«В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16», — сообщил собеседник агентства.

21 сентября издание Politico писало, что Украина может получить от США ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 в рамках нового пакета военной помощи на сумму $375 млн. В материале уточняется, что данные снаряды не обладают той дальностью полета, о которой просило украинское руководство. Тем не менее они способны поражать цели на расстоянии 113 километров, что «позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российских систем противовоздушной обороны (ПВО)», отмечается в статье.

В начале сентября стало известно, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Вероятнее всего, в качестве носителей орудия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о ракетах JASSM, а также для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами