Стало известно местоположение корабля с вооружением для F-16

Судно, которое перевозит, предположительно, вооружение для истребителей F-16, движется в морской порт города Южное Одесской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, корабль был замечен в порту Одессы, однако он не стал там разгружаться, а направился дальше.

«В морской порт города Южное Одесской области идет грузовое судно, предположительно, с вооружением для истребителей F-16», — сообщил собеседник агентства.

21 сентября издание Politico писало, что Украина может получить от США ракеты средней дальности JSOW для истребителей F-16 в рамках нового пакета военной помощи на сумму $375 млн. В материале уточняется, что данные снаряды не обладают той дальностью полета, о которой просило украинское руководство. Тем не менее они способны поражать цели на расстоянии 113 километров, что «позволит пилотам держаться подальше от линии фронта и российских систем противовоздушной обороны (ПВО)», отмечается в статье.

В начале сентября стало известно, что США близки к соглашению о передаче Украине ракет «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile). Вероятнее всего, в качестве носителей орудия будет использоваться истребитель F-16. Что известно о ракетах JASSM, а также для чего они Украине и какими средствами ПВО российские военные смогут их сбивать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Украина начала переговоры о получении от Запада еще двух типов истребителей.